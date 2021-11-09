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Юрий Романенко: Логика Путина очевидна – оставить Украину ко второй половине зимы без газа в подземных хранилищах

  39   0 09.11.2021, 17:57 | Новости, Экономика
Юрий Романенко: Логика Путина очевидна – оставить Украину ко второй половине зимы без газа в подземных хранилищах

"Дабы избежать коллапса НКРЕКП приняла решение, что ТЭС и ТЭЦ могут работать на газе, ибо нет угля. Бинго! Ведь после того, как Путин ограничил продажу энергетических углей, заблокировал транзит угля из Казахстана вместе с электроэнергией из Беларуси, то возможность покрывать пиковые скачки у Украины теперь осталась только за счет ТЭС, которые работают на газе", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"То есть их переключат с угля на газ. На очень дорогой газ. С учетом того, что Газпром постоянно снижает транзит газа через Украину, чтобы Украина как можно больше газа тратила на поддержание объема в сети и в идеале не справилась с прокачкой транзита плюс могла меньше выбирать из ПГХ, то логика Путина очевидна - оставить Украину ко второй половине зимы без газа в ПГХ.

Чем это чревато очевидно. Так же как и очевидно, что за 8 лет Украина ничего не сделала, чтобы убрать зависимость от российских энергоресурсов", - завершает Романенко.

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