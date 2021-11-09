9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги Катерини Костенко "Slavs not Slaves"

9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги авторки Катерини Костенко "SLAVS NOT SLAVES" - про самоідентифікацію слов'янської жінки.

Про це повідомляється на сторінці ГО Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" у Facebook, інформує UAINFO.org.

"Сучасна слов'янка розкриє у собі величезний ресурс - код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам" - говорить авторка.

Презентація відбудеться в чотирьох вимірах, справжнє арт-дійство:

живий музичний супровід на давніх українських інструментах;

візуалізація жіночих образів на найбільшому в Україні 9-ти метровому екрані;

світлові, арома-тактильні ефекти;

давня слов'янська кухня.

Ця книга - дослідження ДНК і культурного коду слов'янських жінок через призму сучасності.

Книга дає можливість дослідити себе і дізнатися, чиїх генетичних рис, закладених в образах -

Трипільської принцеси,

Амазонки,

Макоши,

Амаги,

Заріни - найбільше проявляється в кожній із сучасних українок.

Видання присвячене 30-й річниці Незалежності України, здійснене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту книги.

Авторка проекту Катерина Костенко -випускниця Інституту моди та дизайну "Marangoni", артстилістка, дослідниця історії стилів та моди, дизайнерка, продюсерка, трендвочер, що тривалий час проживає за кордоном, у своєму артпроєкті говорить про те, що слов'янки - зовсім не такі, якими їх бачать у світі.

Запрошуємо Вас поринути у атмосферу стародавніх українських культур - трипільців, скіфів, сарматів, які проживали на землях України в доісторичні часи!

Долучитися до перегляду Ви можете, доєднавшись до онлайн-включення на сторінці Міжнародного жіночого руху!

UAINFO