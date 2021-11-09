9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги Катерини Костенко "Slavs not Slaves"

9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги авторки Катерини Костенко "SLAVS NOT SLAVES" - про самоідентифікацію слов'янської жінки.
Про це повідомляється на сторінці ГО Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" у Facebook, інформує UAINFO.org.
"Сучасна слов'янка розкриє у собі величезний ресурс - код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам" - говорить авторка.
Презентація відбудеться в чотирьох вимірах, справжнє арт-дійство:
- живий музичний супровід на давніх українських інструментах;
- візуалізація жіночих образів на найбільшому в Україні 9-ти метровому екрані;
- світлові, арома-тактильні ефекти;
- давня слов'янська кухня.
Ця книга - дослідження ДНК і культурного коду слов'янських жінок через призму сучасності.
Книга дає можливість дослідити себе і дізнатися, чиїх генетичних рис, закладених в образах -
- Трипільської принцеси,
- Амазонки,
- Макоши,
- Амаги,
- Заріни - найбільше проявляється в кожній із сучасних українок.
Видання присвячене 30-й річниці Незалежності України, здійснене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту книги.
Авторка проекту Катерина Костенко -випускниця Інституту моди та дизайну "Marangoni", артстилістка, дослідниця історії стилів та моди, дизайнерка, продюсерка, трендвочер, що тривалий час проживає за кордоном, у своєму артпроєкті говорить про те, що слов'янки - зовсім не такі, якими їх бачать у світі.
Запрошуємо Вас поринути у атмосферу стародавніх українських культур - трипільців, скіфів, сарматів, які проживали на землях України в доісторичні часи!
Долучитися до перегляду Ви можете, доєднавшись до онлайн-включення на сторінці Міжнародного жіночого руху!