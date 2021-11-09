Почему путинский агент выпал из окна в Берлине? — Bild

Берлин, 19 октября 2021. В 7.20 утра было обнаружено тело 35-летнего сотрудника российского посольства в Берлине.

По всей видимости, он выпал из окна. Или же его сбросили. Или положили на землю? Причина смерти неясна. Как и точное время смерти.

Об этом говорится в публикации немецкого таблоида Bild, информирует UAINFO.org.

Смерть у посольства России: немецкие органы безопасности убеждены, что погибший был агентом Кремля.

Его имя: Кирилл А. Жало. 14 июня 2019 года вместе со своей женой Александрой он был аккредитован в качестве дипломата министерством иностранных дел Германии.

Но немецкие спецслужбы считают, что он работал по «легенде», то есть был шпионом под прикрытием.

Жало — не простой сотрудник: его отец Алексей — генерал-лейтенант российской службы внутренней разведки ФСБ, то есть погибший перед посольством — сын одного из самых высокопоставленных офицеров разведки страны.

Отец Жало отвечает за «мокрые дела» — за убийства от имени Кремля. В частности, он ответственен за убийство, совершенное в 2019 году в берлинском парке Малый Тиргартен — через несколько недель после того, как его сын Кирилл официально приступил к работе в качестве второго секретаря посольства в Берлине.

Полиция Берлина не смогла возбудить дело об убийстве. Посольство помешало. Тело быстро вывезли из страны.

Остались лишь вопросы: несчастный случай? Самоубийство? Кремлевское убийство? Или месть отцу и его боссу, кремлевскому лидеру Владимиру Путину?

В региональном суде Берлина продолжается судебный процесс по делу о заказном убийстве в парке Малый Тиргартен: 23 августа 2019 года кремлевский наемный убийца застрелил в центре Берлина гражданина Грузии.

Отвечал за это отец Жало. Убийство было обеспечено и подготовлено группой агентов и сотрудников посольства, в котором работал агентом Кирилл Жало.

На отца также возлагают ответственность за исполнение отравления (с помощью яда «Новичок») перебежчика из КГБ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в британском Солсбери, покушения на убийство критика Кремля Алексея Навального и серии убийств чеченцев, живших в изгнании в Западной Европе.

Западные следователи предполагают: сын Кирилл мог быть убит из мести. Иностранной спецслужбой. Умышленно перед российским посольством — или даже внутри него. Послание ясно: мы найдем вас — даже там, где вы чувствуете себя в безопасности.

Уже более 100 лет город считается столицей агентов. Особенно во время холодной войны, — отмечает издание. Всему миру известно, что во время холодной войны на мосту Глинике между Берлином-Ванзее и Потсдамом происходил обмен агентами. Во времена ГДР Берлин-Карлсхорст был западной штаб-квартирой печально известного КГБ: оттуда велась работа в ГДР и, прежде всего, против Запада.

С тех пор кремлевская сеть тайно работает через компании, институты, объединения и аналитические центры. Многие старые структуры КГБ сегодня приватизированы.

По оценкам экспертов, в Германии насчитывается от 3 тыс. до 5 тыс. активных и «спящих» шпионов, информаторов и агентов влияния россиян. Среди них: множество «нелегалов», которых еще в советское время тайно ввозили в обе части Германии (примерно по 100 человек в год): это агенты, которых можно «активировать» в случае необходимости.

Одни активно участвовали, например, в попытке распространить движение Pegida из Дрездена в Потсдам. Другие выступали в качестве статистов в инсценированных небылицах российских СМИ («дело Лизы»)».

Более 300 россиян работают в посольстве в Берлине — 25% из них считаются агентами. При этом шпионов то и дело разоблачают: всего несколько недель назад генеральный прокурор ФРГ в Потсдаме арестовал мелкого служащего посольства Великобритании. Он передавал документы.

В июне в Аугсбурге был арестован Ильнур Нагаев, ученый, который подозревается в том, что занимался шпионажем в интересах Кремля. В конце октября Йенс Ф., бывший сотрудник Штази, был осужден за передачу строительной документации бундестага службе военной разведки ГРУ.

За несколько лет американские службы наблюдали как минимум за двумя высокопоставленными госслужащими из окружения Ангелы Меркель, которых подозревают в том, что они являются агентами влияния Москвы. Один из них был переведен на другую должност».

Другим шпионам в Берлине западные спецслужбы намеренно дают свободу действий или снабжают их ложной информацией, следуя по маршрутам украденных документов и информации. Например, в течение многих лет велось наблюдение за женой известного в Берлине эксперта по городскому планированию, которая, будучи сотрудницей фракции Левой партии в бундестаге, относила секретные документы комиссии бундестага по парламентскому расследованию прямо в российское посольство.

Москва настолько глубоко укоренилась в Берлине, что речь уже давно не идет только о шпионаже. Многим агентам сегодня поручено охранять тайную собственность путинской клики. Так, по данным немецких органов безопасности, жены министра обороны и других высокопоставленных сотрудников Кремля и спецслужб по тайным каналам вложили миллионы в Берлин, Мюнхен и Гамбург. В Берлине, например, в известные торговые центры.

Однако прежде всего необходимо защищать из Берлина источники доходов Кремля: например, нефтеперерабатывающий завод в Шведте («Роснефть») и газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также транзитные трубопроводы, проходящие через Германию. Нигде Кремль не зарабатывает на газе и нефти больше, чем на Западе — и прежде всего в Германии. В районе Берлина почти 90% бензина поступает с кремлевских нефтеперерабатывающих заводов.

А тем, кто хочет без помех поговорить о секретных делах, не стоит делать этого в Берлине рядом с бульваром Унтер-ден-Линден — российские спецслужбы не единственные, кто подслушивает из посольства…