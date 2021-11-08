Как справиться со страхом во время панической атаки

Что такое панические атаки и как с ними бороться.

Очень часто встречается вопрос: «Как победить, пересилить страх во время панической атаки?». Главная ошибка, уводящая человека всё дальше от выздоровления, заключается в желании победить паническую атаку и затолкать страх обратно ­туда, откуда он пытается вырваться, сообщает Курс.

По сути, один из частых механизмов возникновения панических атак следующий: во время психотравмирующего события человек переживает очень сильный страх, который вытесняется в бессознательное и продолжает существовать там до той поры, пока этот человек не попадает в другую ситуацию, имеющую какое-либо сходство (часто не осознаваемое) с первоначальной травмирующий ситуацией. То есть бессознательное воссоздаёт травмирующее событие и выдаёт реакцию именно на него, а не на то, что в настоящий момент происходит с человеком.

Человеческий организм реагирует на стресс выбросом гормона адреналина, который должен подготовить тело к борьбе или бегству в опасной ситуации: сердце бьется быстрее, дыхание учащается. Следовательно, вентиляция лёгких усиливается, провоцируя головокружение, онемение рук и ног, покалывание в пальцах, потливость. Часто появляется озноб, тошнота. Человеку может казаться всё окружающее его нереальным; возникает ощущение, что он сходит с ума или умирает. И главное - сильнейший страх, несообразный ситуации, в которой в данный момент находится этот человек.

Паническое расстройство - это нередко болезнь сильных людей, следствие постоянной борьбы с самим собой. По сути, одна из основных внутренних установок человека, подверженного паническим атакам: «Нельзя бояться!». Причин тому может быть множество, однако чаще всего страдают паническими атаками люди, у которых были властные, контролирующие, авторитарные родители, которые не признавали право ребёнка хоть иногда побыть слабым. В таких семьях часто существовал запрет на проявление эмоций, и дети, чтобы не расстроить родителей, а также избежать наказания, постоянно превозмогали себя.

Панические атаки - проблема удобных детей, которые привыкли не жаловаться и не плакать. Большую часть негативных эмоций такие дети не проживали, а вытесняли в бессознательное. Поэтому тот сильный страх, который послужил спусковым крючком к возникновению панических атак, по тому же сценарию был молниеносно отправлен в бессознательное.

Человек может ощущать внутреннюю тревогу, но он постоянно контролирует её, не давая ей прорваться в сознание. Эти люди привыкли терпеть дискомфорт, и им часто бывает трудно услышать себя, потому что в их детстве было очень много родительских «надо» и «нельзя» и очень мало своих «хочу» и «можно». «Надо» учиться только на пятёрки, «надо» всегда быть сильным, «нельзя» бояться, ныть, плакать, жаловаться, расслабляться.

Это «нельзя расслабляться» заслуживает отдельного внимания, поскольку является важным элементом формирования панического расстройства. Не даром в слове «расслабляться» корень «слаб». Бессознательное таких людей воспринимает расслабление как проявление слабости. Помимо этого, родители людей, подверженных паническим атакам, чаще всего сами имели высокий уровень тревожности и, соответственно, транслировали ребёнку, что мир очень опасен, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться, чтобы в любой момент быть готовым отразить его угрозы.

У таких людей очень сильный, доминирующий Внутренний родитель и слабая связь с Внутренним ребёнком, в ведении которого находятся эмоции, истинные желания, способность побыть слабым и беззаботным.

Паническая атака - это спрессованный страх, сжатый до состояния пружины, которая пытается расправиться, вырваться наружу. Чтобы осознать и прожить те эмоции, которые долго томились в темнице, чтобы позволить себе быть и сильным, и слабым, - интегрировать части своей личности воедино, часто требуется помощь специалиста.

Описанный механизм возникновения панических атак, безусловно, не является универсальным для всех случаев панических атак, но встречается очень часто.