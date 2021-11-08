Японцы переделали Nissan Leaf в кроссовер

Японская компания ESB сделала кроссовер из электрического хэтчбека Nissan Leaf. Теперь мы с вами можем представить, как примерно будет выглядеть кроссовер Leaf, когда его начнет выпускать компания Nissan.

Пятидверный электрический хэтчбек Nissan Leaf выпускают с 2010 года. Сейчас покупателям предлагают его второе поколение.

По слухам, Nissan Leaf в третьем поколении поменяет тип кузова и станет кроссовером. Официально эта информация еще не подтверждена, но многие считают, что она вполне соответствует действительности, учитывая огромную популярность кроссоверов.

Leaf Crossover от японских тюнеров (за основу взяли Leaf первого поколения) получил увеличенный дорожный просвет (на 30 мм), благодаря набору пружин. Теперь его клиренс составляет 190 мм, что вполне неплохо для такого электромобиля. Дорожный просвет может быть еще больше, в зависимости от шин. Тюнеры выбрали 17-дюймовые стальные колесные диски от CLS с шинами повышенной проходимости General Grabber.

Конечно, с такими шинами запас хода электрического Leaf немного снизился, зато он получил кое-какие внедорожные качества.

Кроме того, Leaf Crossover получил некоторые изменения в дизайне за счет обвеса. У него также есть защитная пластина на переднем бампере и багажник на крыше. В салоне и в технической части никаких изменений не произошло.

На удивление, такой тюнинг вполне доступный. Так, например, приподнять подвеску можно за 281 доллар, а комплект колесных дисков стоит 668 долларов.

autonews.ua

