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Усик: Для меня напутствие жены перед боем – всегда особенный ритуал

  3   0 08.11.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Усик: Для меня напутствие жены перед боем – всегда особенный ритуал

Украинский боксер всегда проходит семейный ритуал перед поединком.

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о поддержке своей жены Екатерины.

"Это немного личный момент, так как для меня напутствие жены - всегда особенный ритуал. Перед каждым моим боем она помогает мне настроиться и собраться. Невероятно важно иметь близкого человека, который мысленно с тобой, как бы все ни прошло.

Она была очень рада после поединка и сказала просто, что это было замечательно", - сказал Усик в интервью Фокус.

Фото Getty Images

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