В Ровенском районе семейная ссора закончилась убийством

Подозреваемая в убийстве мужчины не может объяснить, что стало причиной агрессии с ее стороны.

В поселке Оржев, Ровенского района в пятницу, 5 ноября, был обнаружен труп 58-летнего местного жителя. Тело с колото-резаными ранами нашли в доме по месту жительства жертвы. Об этом сообщает НПУ Ровенской области.

"Сообщение об обнаруженном мужчине без признаков жизни поступило на спецлинию 102 в 22.10", - уточнили в полиции.

На месте ЧП следователи установили личность жертвы и узнали, что между мужчиной и его супругой постоянно возникали конфликты на бытовой почве. Оба нигде не работали и злоупотребляли спиртным.

"В тот вечер очередная семейная драма закончилась трагически: 45-летняя жена нанесла смертельный удар ножом в грудь мужчине. Согласно врачебному свидетельству он умер вследствие проникающего ножевого колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца", - рассказали в НПУ.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины. Задержанная в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины находится в изоляторе временного содержания.

"Свои действия женщина объяснить не может, но говорит, что убивать не хотела", - добавили правоохранители.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Женщине грозит реальный срок заключения от семи до пятнадцати лет.