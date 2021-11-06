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Эпидемиолог рассказал подробности о штамме"Дельта"

  4   0 06.11.2021, 20:33 | Новости, Общество
Эпидемиолог рассказал подробности о штамме"Дельта"

Штамм коронавирусной инфекции "Дельта", который сейчас бушует в Украине, очень быстро атакует организм и ускоряет тяжесть течения болезни.

Об этом УНН рассказал эпидемиолог Владимир Широбоков. Поэтому, по его мнению, как только у человека появляются первые симптомы - надо сразу начинать лечение препаратами, которые уменьшат вирусную нагрузку на организм.

"Как только первые симптомы появляются: кашель, боль в горле, насморк, то необходимо сразу начинать лечиться при чем немедленно. Это будет симптоматическое лечение, но это также важно. Потому что этот вариант, который есть, он ускоряет тяжесть течения, чем первый вариант, который был уханьский", - подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, при штамме "Дельта" заболевание протекает гораздо сложнее, чем раньше, когда коронавирус только появился.

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