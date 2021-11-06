В Украине уже сделали более 19 млн прививок от COVID-19, за сутки вакцинировано 279 тысяч человек

За прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине 278 917 человек было вакцинировано против коронавируса COVID-19. С начала прививочной кампании в Украине сделали более 19 млн прививок от COVID-19. Полностью вакцинированы 7 800 000 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава, за сутки 5 ноября в Украине 278 917 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы 95623 человека.

"За весь период прививочной кампании сделано более 19 000 000 прививок! За сутки 5 ноября в Украине зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1541, медработников - 398). 278 917 людей были вакцинированы против COVID 19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы - 95 623 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

За все время пандемии в Украине заболело 3 058 014 человек, выздоровели 2 504 236 человек, летальных случаев - 71635.

С начала прививочной кампании привито 11 269 341 человек, из них получили одну дозу - 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок.