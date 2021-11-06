Лапорта подтвердил назначение Хави на пост главного тренера "Барселоны"

Стороны вскоре подпишут контракт.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о том, что Хави возглавит каталонскую команду.

По словам функционера, "Барса" сумела договориться с катарским "Аль-Саддом" о переходе испанца.

"Контракт в ближайшее время будет подписан. Он будет тренером команды", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее "Аль-Садд" официально сообщил, что достиг договоренности с каталонским клубом об уходе Хави.

Стоит отметить, что "Барселона" пока не объявила о назначении Хави.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место, имея 16 очков. В ближайшем поединке "сине-гранатовые" сыграют против "Сельты". Встреча состоится в субботу, 6 ноября. Начало матча - в 17:15 по Киеву.

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