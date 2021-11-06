На Николаевщине семья попала в ДТП, погибли дети

Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101, в котором находилась семья из семи человек.

В Николаевской области в результате аварии на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск погибло три человека, из них два ребенка. Еще четверо госпитализировано, из них три ребенка, сообщает ГСЧС утром в субботу, 6 ноября.

"В 01:48 на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск вблизи села Шевченкове Витовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли три человека, из них два ребенка (2016 и 2018 г.р.) и травмированы четыре человека, из них три ребенка (2014, 2015 и 2020 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 11 человек и три единицы техники.

Как уточняет Нацполиция, столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате ВАЗ опрокинулся и влетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разного степени тяжести и были госпитализированы. 37-летний вождь Chevrolet существенно не травмирован.

Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.