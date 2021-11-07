Назван самый безвредный алкогольный напиток для здоровья сердца

Употребление вина допускается в умеренных количествах.

Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками, заявили ученые из Университета Аделаиды (Австралия), передает storinka.com.ua.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий.

«Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. <...> Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий», - рассказал ведущий автор работы Самуэль.