Альварес назвал условие для проведения третьего боя с Головкиным

"Канело" готов дать реванш казахстанскому боксеру.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес заявил о готовности провести третий бой против Геннадия Головкина.

При этом мексиканец поставил бывшему сопернику одно условие - казахстанский боксер, выступающий в среднем весе, должен будет подняться в его весовую категорию.

"Я бы с радостью встретился с Головкиным. А почему бы и нет? Если он открыт к тому, чтобы подняться во второй средний вес, я всегда готов", - заявил "Канело" в интервью ESPN.

Напомним, первый бой между Альваресом и Головкиным (сентябрь 2017-го) завершился вничью, а второй (сентябрь 2018-го) - победой мексиканца решением судей.

В своем следующем поединке Сауль встретится с Калебом Плантом. Бой состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штата Невада, США). Головкин, в свою очередь, 29 декабря сразится с Риотой Мурата.

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