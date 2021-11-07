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GMC Hummer EV получит запас хода в 537 км

  9   0 07.11.2021, 05:12 | Новости, Авто
GMC Hummer EV получит запас хода в 537 км

Электрический пикап GMC Hummer EV может получить запас хода в 537 километров. Об этом появилась информация в Сети. Официально она еще не подтверждена.

По данным Autoblog, такой достаточно большой запас хода сможет получить первая специальная флагманская версия этого электрического внедорожника, которая будет называться Hummer EV Edition 1. Также возможно, что такой запас хода на одной подзарядке батареи будет у версий с двумя или тремя электромоторами (они будут называться EV3X, EV2X, или EV2).

В любом случае, запас хода в 537 километров для Hummer EV не является каким-нибудь откровением. Дело в том, что ранее GMC говорил про версии с запасом хода 400 и даже 563 км.

Ожидается, что этот электрический пикап будет оснащаться батареей на 200 кВтч. Он сохранит отличные внедорожные качества, какими обладает стандартный Hummer.

Hummer EV Edition 1 будет стоить 112 595 долларов. Он получил адаптивную пневмоподвеску, днище со стальной защитой и камерами в передней и задней части, которые помогут преодолевать препятствия, 18-дюймовые диски, съемные панели крыши, автопилот Super Cruise, спортивный режим и премиальный интерьер.

Спецверсия оснащается тремя электромоторами мощностью около 1000 л.с. и 15 592 Нм крутящего момента.

autonews.ua

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