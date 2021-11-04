Юрий Романенко: Зеленский и Ахметов поссорились

"Такую информацию я получил пару дней назад. Начал проверять и несколько различных источников, не пересекающихся между собой, ее подтвердили. Включая тех, кто контактирует непосредственно с Ахметовым. Все источники утверждают, что Зеленский угрожал Ахметову. А РЛА в ответ открыто сказал, что был при всех президентах и будет при следующем. И ради этого будет вкладываться в политическую инфраструктуру. В последние дни об этом шушукается киевский бомонд", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"В принципе, вопрос конфликта между ними был делом времени. Монопольное положение Ахметова в энергетике и других стратегических секторах определяет его влияние. И интересы Ахметова расходятся с интересами Зеленского. Президенту нужные низкие тарифы на ЖКХ, а Ахметову прибыль.

Президенту нужно навесить на Ахметова статус олигарха, чтобы демонстрировать борьбу с олигархами, а РЛА не нужен этот дополнительный головняк в отношениях с западными банками. Ахметов на своих каналах обеспечивает фестиваль им Антизеленского, давая медиа поддержку Дмитрию Разумкову, Владимиру Гройсману, Юлии Тимошенко. При этом Разумков вызывает у Зе идиосинкразию. Короче конфликтных линий достаточно. Потому, как говорил классик, "чекаємо, чистимо зброю", - завершает политолог.