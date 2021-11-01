Ферстаппен: Если у вас хороший болид, он забирает с вас часть давления

Макс Ферстаппен абсолютно спокоен в своей борьбе с Льюисом Хэмилтоном за титул чемпиона мира.

Для многих гонщиков Формула-1 является смыслом жизни. Но не для Макса Ферстаппена.

"Иногда люди воспринимают Формулу-1 слишком серьезно, как-будто это выбор жизни или смерти, думая "Если я не попаду в Формулу-1, моя жизнь окончена" или что-то в этом роде", - заявил пилот Ред Булл.

"Для меня это никогда не было проблемой и никогда ею не будет. Я очень счастлив, что сейчас я в Формуле-1, но даже если бы я не был здесь, я бы все равно занимался чем-то другим, связанным с гонками, чтобы повеселиться и хорошо провести время", - цитирует Ферстаппена The New York Times.

Это подчеркивает его спокойное отношение не только к своей жизни, но и к его первому серьезному вызову к борьбе за титул чемпиона мира Формулы-1.

Перед Гран-при Турции в октябре Ферстаппен удивил многих, сказав, что, если ему не удастся выиграть чемпионат в этом году, второе место не изменит его жизни.

"Я знаю, что если моя машина будет достаточно быстрой до конца сезона, я выиграю чемпионат, но если нет, то мы, вероятно, не выиграем его. В конце концов, это не изменит мой мир. Конечно, моя цель, мечта - выиграть чемпионат, но вам нужно немного удачи, вам нужно иметь подходящую машину на протяжении всего сезона".

Расслабленному отношению Ферстаппена к победам помогает тот факт, что он пилотирует один из лучших болидов для одной из лучших команд Формулы 1. Это помогло Ферстаппену выиграть восемь Гран-при и опередить Льюиса Хэмилтона из Мерседес на 12 очков при пяти оставшихся гонках. Первая из них - в следующие выходные в Мексике.

"Мне нравится, что я делаю в Формуле-1 и я всегда стараюсь делать все, что в моих силах, но на мнне нет никакого дополнительного давления. Я бы сказал, что если у вас есть хорошая машина, она снимает даже большее давление".

"Это означает, что вы можете войти в уик-энд зная, что у вас будет хороший результат. Думаю, это меня успокаивает".