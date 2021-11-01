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Хавбек "Манчестер Юнайтед" сменил агента, чтобы покинуть клуб

  8   0 01.11.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Хавбек "Манчестер Юнайтед" сменил агента, чтобы покинуть клуб

Ван де Беку надоело сидеть на скамейке запасных.

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

С этой целью нидерландский футболист сменил агента. Сделать это ему посоветовали одноклубники.

Сообщается, что Ван де Бек интересен "Эвертону" и "Вулверхэмтону". Оба клуба хотят арендовать игрока до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету нидерландца 3 матча во всех турнирах за "красных дьяволов", в которых полузащитник не отметился результативными действиями.

Фото Getty Images

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