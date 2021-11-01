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Медики подсказали, что есть до и после вакцинации

  25   0 01.11.2021, 06:11 | Новости, Общество
Медики подсказали, что есть до и после вакцинации

Не стоит делать прививку на голодный желудок.

Чтобы получить вакцину от COVID-19, не нужно соблюдать специальную диету. Но мы решили рассказать, можно ли употреблять алкоголь и какие продукты врачи рекомендуют добавить в рацион перед и после вакцинации, передает 24 Канал.

Вакцина против COVID-19 может вызывать некоторые побочные эффекты: боль в руке, температуру и озноб. Есть некоторые продукты, которые помогут минимизировать отрицательные симптомы и поддержать иммунную систему.

Как подготовить организм к вакцинации

Добавьте в рацион противовоспалительные продукты

Пока нет конкретных исследований, доказывающих положительное влияние противовоспалительных продуктов и облегчение симптомов после вакцинации, однако они точно не помешают вашему организму. Высокопитательная пища помогает лучше работать иммунной системе. Поэтому в рацион следует включить фрукты и овощи.

Здоровая диета, которая поддерживается в течение длительного периода, может улучшить иммунную реакцию и помочь нам лучше бороться с инфекциями и, возможно, повысить иммунный ответ на вакцинацию,
- объясняет доктор медицины Луис Малинов.

Следует отдавать предпочтение полезной пище и исключить обработанную. Сосредоточьтесь на потреблении орехов, рыбы, фруктов и овощей. Противовоспалительными свойствами также обладает куркума - это специя, которую можно добавлять в пищу или употреблять в чай. Рыба также противовоспалительна: лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь имеют больше противовоспалительных жиров омега-3. После вакцинации эксперты рекомендуют приготовить куриный суп с лапшой или иметь под рукой какое-нибудь другое полезное блюдо.

Не вакцинируйтесь на голодный желудок

Нет нужды мучить себя голодом ночь перед вакцинацией и утром. Эта процедура не требует этого, в отличие от многих других. Напротив, если вы ничего не ели с утра, есть большая вероятность потерять сознание. Потому смело завтракайте.

Вы можете отдавать предпочтение необработанным продуктам, например, йогурту, фруктам, яйцам или здоровому батончику. Если после вакцинации у вас есть боль в руке или другие побочные эффекты, не стоит беспокоиться. Это сигнал, что ваша иммунная система работает. Можете проконсультироваться с семейным врачом и спросить, какие безрецептурные обезболивающие лекарства вы можете принять для облегчения симптомов.

Можно ли употреблять алкоголь

Пока нет конкретных доказательств снижения эффективности вакцины из-за употребления алкоголя. Однако врачи все же рекомендуют воздержаться от употребления таких напитков за день до и после вакцинации. Это связано с тем, что алкоголь ингибирует иммунную систему и приводит к обезвоживанию, что может осложнить симптомы после вакцинации. В целом употребление алкоголя ослабляет способность организма бороться с инфекциями и увеличивает риск осложнений во время заболеваний.

Много пейте

Многие врачи отмечают, что до и после вакцинации от COVID важно поддерживать водный баланс в организме. Так он будет лучше работать, а риск потерять сознание, если вы боитесь иглы, будет гораздо ниже.

Качественный сон

Перед вакцинацией следует хорошо выспаться - это очень важно для вашего организма. Один некачественный ночной отдых может снизить иммунную функцию до 70%.

Ваше тело использует сон, чтобы восстановить свои защитные силы, а хроническое недосыпание действительно угнетает вашу иммунную систему,
- объясняет Луис Малинов.

На работу иммунной системы также негативно влияет стресс.

Стоит ли работать

Если после вакцинации вы чувствуете себя плохо - отдых вам просто необходим. Если вам нужно быстро прийти в форму и времени на кровать нет, попробуйте восстановить силы с помощью быстрой ходьбы, которая улучшает кровообращение. Доктор Луис Малинов также отмечает, что активный образ жизни очень важен для вашего организма, поэтому нужно постоянно заниматься спортом.

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