Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

02:06

Ферстаппен: Если у вас хороший болид, он забирает с вас часть давления

01:07

Диетологи напомнили, кому категорически нельзя есть тыкву

00:08

Mini начал тестировать новый Countryman

23:57

В Италии умер создатель десерта тирамису

23:45

G20 договорилась о едином налоге для корпораций

23:03

В Киеве на ходу вспыхнуло авто и сгорело дотла (видео)

22:04

В Токио мужчина напал на пассажиров поезда. Пострадали 15 человек

21:32

Спортдиректор "ПСЖ": Почеттино – один из лучших тренеров планеты

21:05

НАТО не хочет вести диалог с Россией, - Лавров

20:33

США встревожили слова Путина о нефти, - Bloomberg

20:18

Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола

20:06

На железнодорожном переезде в Харьковской области поезд сбил автомобиль: есть пострадавшая

19:34

Аллегри закрыл футболистов "Ювентуса" на клубной базе

19:07

Британия выделит почти 70 млн долларов помощь Афганистану

18:35

На Донбассе военный получил ранение

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Диетологи напомнили, кому категорически нельзя есть тыкву

  7   0 01.11.2021, 01:07 | Новости, Общество
Диетологи напомнили, кому категорически нельзя есть тыкву

Тыква - один из самых недооцененных продуктов. Однако, он подходит не для всех.

Тыква является одним из любимых продуктов Украинцев в осенний период. Из ярко-оранжевого овоща готовят разнообразные блюда: супы-пюре, каши, блинчики, и даже мясные блюда. Но даже этот полезный продукт имеет противопоказания, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Кому тыква противопоказана и почему?

Какие с любым другим продуктом с употреблением этого овоща нужно соблюдать меру, рассказывает специалист по питанию Александр Войнов. Бывает, что при частом употреблении продукта может возникать вздутие живота, послабления стула. В таком случае достаточно уменьшить количество потребляемой тыквы.

Интересно что неумеренное потребление тыквы может привести к так называемой ложный каротиновой желтухе. В таком случае возникает пожелтение кожи.

Нельзя есть тыкву в случае индивидуальной непереносимости. Хотя такие случаи и редки, Но у некоторых людей может наблюдаться ухудшение самочувствия после употребления продукта. В таком случае от овоща лучше отказаться.

Тыквенные семечки продукт, безусловно очень полезный, но стоит помнить о их высокой калорийности. Если вы следите за диетой, не увлекаетесь. В 100 г семечек содержится 559 калорий.

С осторожностью нужно употреблять тыкву в сыром виде. Особенно людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, а также тем, у кого есть проблема камней в желчном пузыре и почках. Ведь овощ обладает желчегонным действием и может провоцировать образование камней.

Сырой овощ сложнее переварить, поэтому детям и пожилым людям лучше употреблять его в обработанном виде.

Диабетикам также не следует увлекаться тыквой, так как она может привести к повышению сахара в крови.

Чем же овощ полезен?

В целом же тыква является настоящим кладезем витаминов, немалая их часть содержится в семечках и даже цветках.

Эксперты говорят, что в тыкве в четыре-пять раз больше картина, чем в моркови.

Каротин в организме становится витамином А, который крайне необходим нам.

Также тыква содержит витамины C, E, K и практически все витамины группы B.

Овощ - низкокалорийный поэтому считается отличным диетическим продуктом. Ведь в тыкве нет крахмала, холестерина, трансжиров, сахара в ней немного, зато очень много полезной клетчатки.

Калорийность 100 г мякоти всего 22 ккал.

 

Лента статей

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (10)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]