Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:03

До 500 трупів на день: Комаровський спрогнозував потужний стрибок нових випадків COVID-19

22:09

Нові правила проїзду в метро Києва з 1 листопада: пасажирів попередили про великі штрафи

20:00

Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію й озвучив сумний висновок

19:08

Камбербетч зіграє отруєного полонієм Литвиненка у міні-серіалі HBO

17:50

Поліовірус підтвердили ще в одній області – Кузін

16:59

США перенесли випробування гіперзвукової зброї до зустрічі Байдена з Путіним – Politico

16:01

Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними

15:00

Смак, знайомий з дитинства: в чому секрет популярності гематогена?

13:58

"Гра в кальмара": у школах Нью-Йорка заборонили на Гелловін костюми з серіалу

13:30

Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова

13:00

Одышка после коронавируса: доктор Комаровский рассказал, норма ли это и что делать

12:00

У "офшорного скандала" с Зеленским и "Кварталом 95" еще будет продолжение, – Разумков

11:01

Новий "рекорд": кількість хворих на коронавірус знову збільшилась

10:01

Ерозія феномена "Зе" набула незворотного характеру

09:00

Лікар-рентгенолог: Що воно таке ця ковідна пневмонія і як вона розвивається?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

До 500 трупів на день: Комаровський спрогнозував потужний стрибок нових випадків COVID-19

  4   0 29.10.2021, 23:03 | Новости, Общество
До 500 трупів на день: Комаровський спрогнозував потужний стрибок нових випадків COVID-19

Лікар вказав, що ситуація може погіршитися через похолодання.

Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів  й варто очікувати великий стрибок захворюваності, як тільки різко похолодає. В Україні ховатимуть від 200 до 500 осіб на день вже найближчими місяцями.

Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Українській правді, інформує UAINFO.org.

За його словами, ситуація може покращитися після новорічних канікул, а наступні хвилі не будуть такими важкими, тому що буде більше щеплених та людей, які вже перехворіли.

"Але наслідки всього цього ми будемо відчувати дуже довго - все, що за цей час медицина не долікувала, не дооперувала, прогавила, все, що накопичилося за ці роки. Валом повалять два роки нелікована онкологія, неоперовані виразки, купа запущених депресій, панічних розладів, купа дітей з важким ожирінням, цукрові діабети другого типу, нервові стреси – це все на тлі обвалу психіатричної допомоги. До цього треба готуватися вже зараз. Вже зараз кожному сімейному лікарю треба давати протоколи лікування депресій та синдрому панічних розладів", - пояснив Комаровський.

При цьому він вказав, що для вирішення таких стратегічних завдань й повинні збирати РНБО, тому що головне - діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю і медицина.

Як раніше повідомлялося, питання про вакцинацію від коронавірусу стоїть в Україні дуже гостро і навіть звучать ідеї про примус до щеплень.

Лента статей

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (697)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]