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The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

  37   0 30.10.2021, 08:05 | Статьи, Политика
The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Долгие годы жизнью Европы руководил один лидер — канцлер Германии Ангела Меркель, и теперь, когда она покидает свой пост, европейские лидеры уже соревнуются за право вести за собой ЕС.

Однако, как считает профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон, Европа сильно изменилась за время правления Меркель: ЕС расколот и им попросту невозможно руководить, а без лидера у ЕС только один путь — к застою.

Об этом рассказывается в статье The New York Times, информирует UAINFO.org.

Возглавлять Европейский союз и организации, предшествовавшие ему, всегда было сложной задачей. Как пишет профессор Кембриджского университета, специалист по Европе, геополитике и кризисам демократии Хелен Томпсон, на протяжении большей части минувших десяти лет жизнью Европы руководил один лидер — канцлер Германии Ангела Меркель, и теперь, когда она готовится покинуть свой пост, уже началось соревнование среди претендентов на её место.

Возглавляет эту гонку президент Франции Эммануэль Макрон, чьи «самопровозглашённые попытки придать Европейскому союзу откровенно политический смысл» пока оборачиваются неудачей.

Далее идёт Олаф Шольц, который, скорее всего, станет следующим канцлером Германии и который надеется унаследовать «мантию» Меркель.

И где-то в конце этой очереди находится премьер-министр Италии Марио Драги, бывший глава европейского центробанка, среди заслуг которого значится спасение евро.

Однако, уверена эксперт, они могут не тратить силы и слова попусту: связанный по рукам и ногам соперничеством Америки и Китая и переживающий глубокое внутреннее разобщение Евросоюз сейчас находится в условиях такого мира, который сильно отличается от мира в период господства Меркель, и теперь ЕС больше невозможно руководить.

«По самым разным вопросам — верховенство закона, атомная энергетика, оборонная политика и, не в последнюю очередь, отношения с Китаем — внутри Европы сохраняются глубокие разногласия, и пространства для манёвра практически нет. Тем не менее нет никаких причин полагать, что после Меркель у кого-то получится добиться более значимых успехов», — пишет Хелен Томпсон.

Грандиозные планы Макрона о единой Европе — от углубления валютного союза до наращивания общеевропейского военного потенциала и технологической независимости — не пользуются широкой поддержкой.

А утверждения его правительства о том, что Евросоюз уже представляет собой сверхдержаву, равную по мощи Америке и Китаю, кажутся не просто иллюзорными, но и весьма оскорбительными — особенно тем европейским столицам, которые считают предоставляемые Америкой гарантии безопасности совершенно необходимыми.

Шольц, со своей стороны, столкнётся с тем же самым экономическим давлением, которое обусловило выбранный Меркель подход к отношениям с Китаем.

И ему придётся приложить немало усилий, чтобы навязать выбранную им ориентацию — глубокие отношения с Китаем в сфере экономики и сохранение отношений с Вашингтоном в сфере безопасности — остальным странам Европы.

Что же касается Макрона и Драги, возможно, они способны действовать сообща в некоторых вопросах, однако в вопросе отношений с Америкой и Китаем между ними сохраняется огромная пропасть.

«Коротко говоря, реальность состоит в том, что ни новый канцлер Германии, ни правительство Франции не в состоянии возглавить Европу.

Те компромиссы, которых удавалось достигать их предшественникам, больше не представляются возможными. А в отсутствие сильного лидера Европа будет двигаться только в одном направлении — к застою», — заключает эксперт.

Перевод - Экономика от пророка

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