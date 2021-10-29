Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:03

До 500 трупів на день: Комаровський спрогнозував потужний стрибок нових випадків COVID-19

22:09

Нові правила проїзду в метро Києва з 1 листопада: пасажирів попередили про великі штрафи

20:00

Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію й озвучив сумний висновок

19:08

Камбербетч зіграє отруєного полонієм Литвиненка у міні-серіалі HBO

17:50

Поліовірус підтвердили ще в одній області – Кузін

16:59

США перенесли випробування гіперзвукової зброї до зустрічі Байдена з Путіним – Politico

16:01

Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними

15:00

Смак, знайомий з дитинства: в чому секрет популярності гематогена?

13:58

"Гра в кальмара": у школах Нью-Йорка заборонили на Гелловін костюми з серіалу

13:30

Знайдено мертвим російського генерала, який був свідком у справі про вбивство журналіста Дмитра Холодова

13:00

Одышка после коронавируса: доктор Комаровский рассказал, норма ли это и что делать

12:00

У "офшорного скандала" с Зеленским и "Кварталом 95" еще будет продолжение, – Разумков

11:01

Новий "рекорд": кількість хворих на коронавірус знову збільшилась

10:01

Ерозія феномена "Зе" набула незворотного характеру

09:00

Лікар-рентгенолог: Що воно таке ця ковідна пневмонія і як вона розвивається?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Нові правила проїзду в метро Києва з 1 листопада: пасажирів попередили про великі штрафи

  109   0 29.10.2021, 22:09 | Новости, Общество
Нові правила проїзду в метро Києва з 1 листопада: пасажирів попередили про великі штрафи

Громадян закликають дотримуватися карантинних обмежень.

У КП "Київський метрополітен" попередили про штрафи від 17 тис. грн за відсутності документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок у громадському пасажирському транспорті столиці під час дії обмежень "червоної" зони епідопасності.

Відповідна інформація розміщена на сторінці Київського метрополітену в Facebook, інформує UAINFO.org.

"Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-сертифіката або ПЛР чи антиген-тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення – від 17 тис грн. Постанова Кабінету міністрів №1236 від 9.12.2020", - наголосили у метрополітені.

Громадян закликали дотримуватись карантинних обмежень.

Київ переходить у "червону" зону: подробиці

Як повідомлялося, з 1 листопада столиця вводить суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної" зони.

28 жовтня на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження з 1 листопада у Києві "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Щодо роботи міського пасажирського транспорту у "червоній" зоні мер Віталій Кличко заявив, що його закривати не планується, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців.

Лента статей

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (697)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]