Нові правила проїзду в метро Києва з 1 листопада: пасажирів попередили про великі штрафи

Громадян закликають дотримуватися карантинних обмежень.

У КП "Київський метрополітен" попередили про штрафи від 17 тис. грн за відсутності документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок у громадському пасажирському транспорті столиці під час дії обмежень "червоної" зони епідопасності.

Відповідна інформація розміщена на сторінці Київського метрополітену в Facebook, інформує UAINFO.org.

"Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-сертифіката або ПЛР чи антиген-тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення – від 17 тис грн. Постанова Кабінету міністрів №1236 від 9.12.2020", - наголосили у метрополітені.

Громадян закликали дотримуватись карантинних обмежень.

Київ переходить у "червону" зону: подробиці

Як повідомлялося, з 1 листопада столиця вводить суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної" зони.

28 жовтня на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження з 1 листопада у Києві "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Щодо роботи міського пасажирського транспорту у "червоній" зоні мер Віталій Кличко заявив, що його закривати не планується, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців.