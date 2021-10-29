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Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію й озвучив сумний висновок

  88   0 29.10.2021, 20:00 | Новости, Общество
Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію й озвучив сумний висновок

Відомий український лікар Євген Комаровський пропонує платити гроші пенсіонерам взамін на вакцинацію від коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю УП, коментуючи аналогічну пропозицію екс-міністра охорони здоров'я Максима Степанова, озвучену раніше, інформує УНІАН.

За його словами, фінансовий стимул для пенсіонерів обійдеться бюджету дешевше, ніж лікування їх від коронавірусу. 

"Більше того, коли я вперше сказав про те, що треба кожній бабусі дати по 5 тисяч гривень і вони побіжать вакцинуватися, під цим відео була купа коментарів у дусі "а чому тільки бабусям? А нам? Ми що, гірше? Бабусям і 1000 гривень вистачить", - розповів лікар. 

У зв'язку з цим він озвучив сумний висновок. "Це ж насправді страшно. Це говорить про деморалізацію суспільства", - констатував Комаровський.

УНІАН

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