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Камбербетч зіграє отруєного полонієм Литвиненка у міні-серіалі HBO

  5   0 29.10.2021, 19:08 | Новости, Культура
Камбербетч зіграє отруєного полонієм Литвиненка у міні-серіалі HBO

Актор Бенедикт Камбербетч виконає роль колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, отруєного полонієм, у серіалі Лондонград від HBO.

Про це 28 жовтня повідомив тижневик Variety, інформує Кореспондент.

Фільм заснований на книзі Останній шпигун (The Terminal Spy) журналіста Алана Коуелла. Його режисером виступить Браян Фогель - власник Оскара за документальний фільм Ікар про допінговий скандал із російськими спортсменами.

Окрім виконання ролі Камбербетч виступить співпродюсером серіалу.

Нагадаємо, екс-співробітник ФСБ Олександр Литвиненко загинув у Лондоні 23 листопада 2006 року, через шість років після втечі з Росії до Великобританії.

За версією британської влади, росіянина отруїли радіоактивним полонієм-210, який йому підмішали до чаю. Виконавцями злочину назвали колишніх колег Литвиненка з ФСБ - Дмитра Ковтуна та Андрія Лугового. Фігуранти справи та РФ заперечують причетність до смерті Олександра.

Кореспондент

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