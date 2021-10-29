"Вакцины превращают в шимпанзе". Как Россия пытается сорвать вакцинацию в Украине и мире

Украина занимает последнее место по уровню вакцинации от COVID-19 в Европе – только около 19% украинцев получили обе дозы вакцины. Сейчас мы уступаем всем соседям, в том числе Молдове (31,6%) и Беларуси (19,8%).

Об этом рассказывается в статье издания LIGA.net, информирует UAINFO.org.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко уверен, что к концу года Украине удастся вакцинировать еще 50% населения – это возможно при сохранении нынешних темпов. Пока Украина бьет рекорды заболеваемости и смертности от COVID-19. За 26 октября – более 22 500 новых больных и около 700 смертей.

Весной, в начале кампании по вакцинации, в стране объективно не хватало вакцин. Украинцы тогда высчитывали, сколько придется ждать свою очередь – доходило до 2040-х годов. Сейчас, когда доз уже достаточно, основная помеха – это дезинформация о вреде вакцин.

Ознакомиться с тезисами антивакцинаторов можно в постах министерства здравоохранения и публикациях Юнисеф и ВОЗ в соцсетях. Самые распространенные утверждения – «вакцинированные переносят болезнь и заражают невакцинированных», «вакцинированные массово попадают в больницы». Доходит до абсурда – «кровь вакцинированных примагничивает металл», «с вакциной в кровь попадают чипы и тяжелые металлы».

Проанализировав антивакцинаторские комментарии в соцсетях, можно заметить, что часть аккаунтов – это живые люди, с реальными друзьями и лентой, а другая часть – пустые аккаунты. Скорее всего, это страницы ботоферм, специально разгоняющих дезинформацию об опасности вакцин.

Как это работает

В сентябре 2021 года СБУ сообщила о ликвидации ботофермы, созданной для срыва вакцинации в Украине. Курировали ее из России. Ботоферма на более чем пять тысяч аккаунтов работала на «дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации».

Работу фермы координировала жительница Днепра, которую российские заказчики обеспечили компьютерами и нужными программами. «Офис» ботофермы размещался в арендованной квартире в Днепре. Оттуда женщина администрировала тысячи поддельных аккаунтов, якобы принадлежащих украинцам. Она регулярно получала «темники» с информацией, которую нужно было распространять по соцсетям.

Заказчики-россияне оплачивали работу ботофермы через запрещенные в Украине платежные системы. Сейчас СБУ проводит по этому делу досудебное расследование.

Еще одну ботоферму раскрыли в сентябре в Харьковской области. Она работала по тому же принципу, но с гораздо большим охватом – 50 тысяч ботов. По информации СБУ, местный организатор создавал аккаунты и передавал их заказчикам из России. На одну сим-карту житель Харьковщины регистрировал до пяти учетных записей в разных соцсетях.

Харьковская ботоферма кроме срыва вакцинации занималась еще и оправданием российской агрессии на Востоке Украины.

СБУ разоблачала деятельность российских ботоферм и раньше – в марте этого года и осенью 2020 года, но до начала вакцинации в Украине россиянам было сложно манипулировать этим вопросом.

Российская медиакампания

О деятельности России, направленной на крах вакцинации, говорят и официальные европейские органы. Согласно докладу Европейской внешнеполитической службы, с помощью дезинформации Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам от COVID-19.

Российские государственные медиа, ведомства и бизнес-структуры с декабря 2020 года начали кампанию по продвижению вакцины «Спутник V» российского производства. Для этого они использовали агрессивные коммуникационные стратегии и обвиняли Евросоюз в «саботаже» «Спутника».

Государственные СМИ России также пытались подорвать доверие к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA), которое сертифицирует вакцины для Евросоюза. В представлении российских медиа EMA сознательно не регистрируют вакцину производства РФ. Действительно, российские вакцины не признаны ни Всемирной организацией здравоохранения, ни EMA. Въезд в отдельные страны после вакцинации «Спутником V» возможен, но это только решения отдельных стран, а не на уровне Евросоюза или всего мира.

Европейский регулятор вряд ли одобрит «Спутник» до первого квартала 2022 года, поскольку отсутствуют необходимые для этого решения данные о производстве вакцины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в EMA. Информатор утверждает, что, если Россия предоставит информацию до конца ноября, то решение по «Спутнику» могут принять в первом квартале следующего года. При этом EMA изначально собиралась сделать это в мае или июне 2021 года. Подрывная деятельность российских ботоферм может быть местью за затянутую сертификацию в Евросоюзе.

Сеть Fazze

В начале августа Facebook заблокировал несколько десятков аккаунтов, продвигавших в соцсети антивакцинаторскую повестку. Их вела компания Fazze, дочернее предприятие зарегистрированной в Великобритании российской маркетинговой фирмы AdNow. Основной аудиторией ботофермы были жители Индии, стран Латинской Америки и США.

Участники сети Fazze создавали петиции на Change.org и статьи с фейками на Reddit и Medium, используя поддельные аккаунты в Facebook и Instagram. Потом эти публикации и петиции использовались для «доказательств» в постах в соцсетях. Как объяснили в Facebook, целью этих действий было привлечение инфлюенсеров для поддержки антивакцинации. Кампания в итоге провалилась.

По информации Facebook, свою кампанию по срыву вакцинации Россия начала еще в 2020 году с создания партий поддельных аккаунтов, предназначенных для индийского интернета, на ботофермах в Бангладеш и Пакистане. Эти сети распространяли информацию о том, что вакцина AstraZeneca превращает людей в шимпанзе. Для иллюстраций использовали кадры из фильма «Планета обезьян» 1968 года.

Ботоводы вели пропагандистские страницы небрежно – среди текста на хинди попадались хэштеги на португальском языке.

К срыву вакцинации были подключены местные инфлюенсеры, делившиеся хэштегами и петициями с антивакцинаторскими призывами.

После пятимесячной паузы, в мае 2021 года Россия начала атаку на вакцину Pfizer. Fazze пыталась оплатить размещение антивакцинаторских постов у нескольких французских и немецких интернет-знаменитостей. Они отказались от российского предложения.

Всего Facebook заблокировал 65 аккаунтов Facebook и 243 аккаунта Instagram, связанных с Fazze. В сумме на них были подписаны около 24 000 человек. Журналисты BBC выяснили, что британское отделение AdNow закрыло Fazze.

Почему стоит вакцинироваться

Несмотря на то, что у вакцин не стопроцентная эффективность, возможны побочные реакции, они действительно спасают жизни. Ни один человек в Украине не умер от вакцинации, при этом от COVID-19 ежедневно умирают сотни.