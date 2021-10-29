Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:01

Ерозія феномена "Зе" набула незворотного характеру

09:00

Лікар-рентгенолог: Що воно таке ця ковідна пневмонія і як вона розвивається?

08:04

Коллапс на границе: только 12% "евроблях" получат украинские номера

07:04

"Вакцины превращают в шимпанзе". Как Россия пытается сорвать вакцинацию в Украине и мире

06:05

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

01:02

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

20:01

Forbes: Бомбардувальники США можуть знищити флот Росії

19:01

Японская экс-принцесса поселится в нью-йоркской "однушке"

18:05

Чикаго может исчезнуть. Что случилось?

17:03

Херсонські кульбіти, або як "Слуга народу" намагається виграти довибори на Херсонщині – Віктор Таран

16:02

В США выдали первый паспорт с половой принадлежностью "X"

15:03

Тіна Кароль оголилася в новому кліпі і еротично станцювала під дощем. ВІДЕО

14:01

Торговля на крови: зачем Зеленский начал масштабные закупки электрики у Путина и Лукашенко? – Юрий Бутусов

13:10

Через скіфське золото: Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

12:01

"Зеленський планує мене ізолювати": Лерос заявив, що наступного тижня йому можуть вручити сфабриковану підозру

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Коллапс на границе: только 12% "евроблях" получат украинские номера

  49   0 29.10.2021, 08:04 | Новости, Авто
Коллапс на границе: только 12% "евроблях" получат украинские номера

Юрист общественной организации «АвтоЕвроСила» Иван Казачук сообщает, что на границе Украины наблюдается коллапс с автомобилями на иностранной регистрации.

Владельцы «евроблях» начали массово растамаживать свои автомобили, тем самым создавая сложную ситуацию на таможнях. 

Об этом пишет UBR, информирует UAINFO.org.

Юрист добавил, что легализовать свои машины, до истечения периода льготной растаможки, смогут не все. Получить украинскую регистрацию смогут еще максимум 65 тысяч машин – 12%, из 550 тысяч находящихся в Украине. Это означает, что порядка 88% - 485 тысяч машин, не успеют растаможить.

«Такая украинская натура все делать в последний момент. Некоторые только приступили к процедуре растаможки», - говорит Иван Казачук.

Коллапс на границе связан и с теми авто, которые были ввезены со стороны России. Таким автомобилям нужно делать перезаезд. Водители проводят в очереди по несколько дней.

Добавим, тем «евробляхерам», которые не успеют растаможить машины по льготному тарифу, грозят высокие штрафы – 170 тысяч гривен.

Лента статей

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (686)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]