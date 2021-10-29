Коллапс на границе: только 12% "евроблях" получат украинские номера

Юрист общественной организации «АвтоЕвроСила» Иван Казачук сообщает, что на границе Украины наблюдается коллапс с автомобилями на иностранной регистрации.

Владельцы «евроблях» начали массово растамаживать свои автомобили, тем самым создавая сложную ситуацию на таможнях.

Об этом пишет UBR, информирует UAINFO.org.

Юрист добавил, что легализовать свои машины, до истечения периода льготной растаможки, смогут не все. Получить украинскую регистрацию смогут еще максимум 65 тысяч машин – 12%, из 550 тысяч находящихся в Украине. Это означает, что порядка 88% - 485 тысяч машин, не успеют растаможить.

«Такая украинская натура все делать в последний момент. Некоторые только приступили к процедуре растаможки», - говорит Иван Казачук.

Коллапс на границе связан и с теми авто, которые были ввезены со стороны России. Таким автомобилям нужно делать перезаезд. Водители проводят в очереди по несколько дней.

Добавим, тем «евробляхерам», которые не успеют растаможить машины по льготному тарифу, грозят высокие штрафы – 170 тысяч гривен.