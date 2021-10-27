В Україну завезли з Польщі понад 1,5 тонни небезпечної курятини

М'ясо заражене сальмонелою.

Понад тонну небезпечної курятини завезли в Україну. Партія, заражена сальмонелою, надійшла з Польщі.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Держспоживслужби в Одеській області, інформує UAINFO.org.

Всього завезли 1,6 тонни м'яса. Курятина може виявитися у продажу в магазинах регіону.

Вантаж від виробника Cedrob S. A. слідував від Постачальника AMP Logistika з польського міста Плонськ до підприємства-замовника "Вінтер" в Луцьку. Небезпечне м'ясо може виявитися в магазинах Одеської області. У Держспоживслужбі попросили повідомляти про випадки виявлення зараженої курятини.

Сальмонельоз - інфекційне захворювання, викликане бактерією сальмонелою. Захворювання найчастіше протікає з ураженням органів шлунково-кишкового тракту.

Заразитися може людина будь-якого віку. Найважче сальмонельоз протікає у дітей молодшого віку.

Як раніше повідомлялося, в Україні на ринках продають в основному підроблене оливкова олія показник фальсифікату досягає 80%. В інтернет-магазинах гірша - "там просто смітник".