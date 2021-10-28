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У Сумах застрелили одного з лідерів місцевого "Правого сектору". ФОТО

  8   0 28.10.2021, 03:10 | Новости, Происшествия
У Сумах застрелили одного з лідерів місцевого "Правого сектору". ФОТО

У Сумах застрелили одного з лідерів місцевого "Правого Сектору".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова сумської організації "Правий сектор" Сергій Супрун, інформує УНІАН.

"Вбито Олександра Іваніну, активіста НВР "Правий сектор" Сумщини. Застрелено біля під'їзду власного будинку у присутності дружини", - написав він.

Як повідомили "Суспільному" у Нацполіції, повідомлення про вбивство надійшло о 21:10.

"Це - чоловік 1992 року народження. Попередньо - вогнепальне поранення. Наразі там працює поліція", - розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.

"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю - і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. швидше за все, це пов'язано з антикримінально діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", - повідомив Супрун "Суспільному".

фото Андрій Тарасенко/Facebook

"Світле лице, щирі очі, що світяться жагою справедливості. Саме таким запам'ятають його рідні та побратими. Саме таким було його життя - сповненим боротьбою за справедливість. Сьогодні куля кілера обірвала життя активіста Правого сектора Олександра Іваніни. Нашого побратима було застрелено біля власної домівки на очах у дружини", - прокоментував лідер "Правого сектору" Андрій Тарасенко у Facebook.

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов.

Іваніна публічно виступав проти підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.

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