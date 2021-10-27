Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річному водію оголосили підозру

"Мажор" який знаходився за кермом машини, був тверезим.

16-річному водію Infiniti, котрий спровокував смертельну ДТП у Харкові, оголосили підозру. Запобіжний захід мають обрати вже завтра.

Про це повідомляє прес-служба офісу Генпрокурора, інформує UAINFO.org.

Так, правоохоронці затримали 16-річного водія в порядку ст. 208 КПК України. Наразі прокуратура вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області.

"За даними слідства, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобілей "Шевроле Авео" та "Інфініті", який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний. Внаслідок аварії водій "Шевроле Авео" загинув на місці. Троє пасажирів "Інфініті" – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.", - йдеться у повідомленні.

16-річному хлопцю, якого в мережі назвали "мажором" повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Кривава ДТП у Харкові - що відомо

Смертельна ДТП трапилася ввечері 26 жовтня. Водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся із Chevrolet.

За даними поліції, на 16-річного водія Infinitі вже складались матеріали про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 126 КУпАП ("Керування без посвідчення водія") та ч. 1 ст. 122 КУпАП ("Перевищення швидкості").

Відомо, що підліток неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Перші хвилини після кривавої ДТП з підлітком у Харкові вже показали у мережі на відео. Згодом з'явилися нові подробиці аварії - Infiniti летіла понад 100 км/год. Син загиблого чоловіка озвучив єдине сподівання після смерті батька, а ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка.

Донька загиблого в ДТП з "мажором" звернулася до очевидців та просить усіх свідків не боятися розповідати правду. Після цього батько харківського підлітка вперше прокоментував інцидент, озвучивши несподівану версію, а згодом він заявив, що його син - не "мажор".