Ученые выяснили, кто рискует умереть от коронавирус даже после прививки – Reuters

Люди преклонного возраста с набором хронических заболеваний могут не пережить коронавирус после вакцинации. Однако среди непривитых этот шанс все равно выше.

Ученые из Национального института здравоохранения Италии выяснили, что средний возраст людей, умерших от коронавируса будучи вакцинированными, составил 85 лет. Кроме того, у них было не менее пяти сопутствующих хронических заболеваний.

Об этом сообщило агентство Reuters, информирует UAINFO.org.

Средний возраст умерших среди невакцинированных составил 78 лет при четырех сопутствующих заболеваниях.

В ходе исследования были проанализированы 671 случай смерти невакцинированных людей и 171 летальный исход полностью вакцинированных с 1 февраля по 5 октября 2021 года.

За это время по всей стране скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи не были вакцинированы, 2 130 получили одну дозу прививки или заразились вскоре после вакцинации, когда антитела еще не успели выработаться, и 1440 были вакцинированы полностью.

Таким образом, рискуют умереть от COVID-19 вакцинированные люди преклонного возраста с набором хронических заболеваний. При этом шанс пережить болезнь у привитых все равно выше.

Иммунная система людей старшего возраста может не распознавать коронавирус как опасный, а считать его обычным сезонным вирусом.