В Верховной раде предлагают лишать водительских удостоверений за превышение скорости

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение скоростного режима для водителей.

Как сообщает UAINFO.org, Федор Вениславский предлагает:

За нарушение скоростного режима в пределах населенного пункта более, чем на 30км/ч. – штраф 1700 гривен;

За нарушение скоростного режима в пределах населенного пункта более, чем на 50км/ч. – лишение водительского удостоверения на минимум 6 месяцев;

За нарушение скоростного режима в пределах населенного пункта более, чем на 70км/ч.- лишение водительского удостоверения на 6-12 месяцев.

Инициатор законопроекта называет документ «актом вынужденного реагирования». Он ссылается на неутешительную статистику по количеству ДТП с особо тяжкими последствиями. Отмечается, что прежде всего такие аварии происходят из-за превышения скорости водителями.

Нардеп указывает, что усиление контроля за нарушителями правительством не приносит желаемого результата, а значит требуются более радикальные меры. Федор Вениславский уверен, что только радикальные меры и высокие штрафы помогут стабилизировать ситуацию и сталь стимулом для водителей соблюдать ПДД.