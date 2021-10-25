Суарес: У Месси нет конкурентов в борьбе за Золотой мяч

Уругваец оценил шансы Лео на завоевание престижной награды.

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч-2021.

Уругваец полагает, что награду в этом году получит аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за "ПСЖ".

"Лео заслужил Золотой мяч. Он провел прекрасный год на индивидуальном уровне, несмотря на то, что с "Барселоной" завоевал только Кубок Испании. За ним звание лучшего бомбардира и ассистента Ла Лиги, он выиграл Кубок Америки. Это лишь увеличивает его шансы.

Вручая Золотой мяч, нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что это за игрок, что он делает год за годом. Я думаю, у Лео нет конкурентов", - цитирует Суареса портал Ole.

Напомним, церемония награждения Золотого мяча-2021 состоится 29 ноября в Париже. Лео, к слову, является шестикратным обладателем этой награды.

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