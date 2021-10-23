НАТО стягивает силы к границам России, - Шойгу

НАТО призывает к военному сдерживанию РФ и стягивает силы к российским границам. К диалогу Альянс не готов, считает министр обороны РФ.

Североатлантический Альянс последовательно стягивает силы к границам Российской Федерации на фоне призывов к военному сдерживанию России. При этом в НАТО не готовы к диалогу. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", - сказал Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Шойгу вспомнил план НАТО по "сдерживанию" ситуации в Афганистане, назвав его "катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир ".

Напомним, 21 октября Крамп-Карренбауэр в эфире радиостанции Дойчландфунк заявила, что НАТО необходимо ясно дать понять России, что альянс готов использовать и ядерные средства для заблаговременного сдерживающего эффекта, чтобы "никому не пришло в голову нападать, например, на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море".

Министр обороны ФРГ также добавила, что эта основная идея НАТО будет адаптирована к нынешнему поведению России.