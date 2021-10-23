Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:35

Боевики три раза обстреливали позиции ООС на Донбассе: ранены двое военных

18:08

Генпрокурор пригрозила продавцам поддельных COVID-документов: "От меня пощады не ждите"

17:36

НАТО стягивает силы к границам России, - Шойгу

17:00

Месси попросил "ПСЖ" купить Агуэро

16:37

Меркель осознала разногласия с Путиным еще в 2001

16:01

В заброшенном здании на Луганщине обнаружен схрон с боеприпасами

15:38

Руководство партии-победителя на выборах в Германии за быстрый запуск "Северного потока-2"

15:02

Усик: Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает лишь он сам

14:30

В Киеве начали подключать тепло для населения. Процесс затянется на 7 дней

14:03

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократит к 2060 году выбросы до нуля

13:31

В США начали расследование по выводу войск из Афганистана

13:04

Конте изъявил желание заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

12:32

Саакашвили в тюремной больнице сделали переливание крови

12:05

В Киеве из-за пьяного водителя молодая пара попала в реанимацию

11:33

Одного из главарей "Аль-Каиды" ликвидировали при авиаударе США в Сирии

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Месси попросил "ПСЖ" купить Агуэро

  26   0 23.10.2021, 17:00 | Новости, Спорт
Месси попросил "ПСЖ" купить Агуэро

Лео хочет воссоединиться с другом.

Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси намерен воссоединиться с Серхио Агуэро во французском клубе.

Как сообщает Mirror, Месси обратился к руководство парижан с просьбой приобрести форварда "Барселоны" Серхио Агуэро.

Отмечается, что Лео поссорился с одноклубником Мауро Икарди, с которым больше не хочет играть в одной команде. Месси рассчитывает, что "ПСЖ" сможет обменять Мауро на Агуэро.

Напомним, прошлым летом Агуэро перешел в "Барселону", но так и не сыграл с Месси, ведь у него закончился контракт.

В текущем сезоне Икарди провел 11 игр, в которых забил три гола. В свою очередь, Агуэро сыграл лишь один официальный матч за "Барселону".

Фото Getty Images

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (572)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]