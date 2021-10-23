Месси попросил "ПСЖ" купить Агуэро

Лео хочет воссоединиться с другом.

Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси намерен воссоединиться с Серхио Агуэро во французском клубе.

Как сообщает Mirror, Месси обратился к руководство парижан с просьбой приобрести форварда "Барселоны" Серхио Агуэро.

Отмечается, что Лео поссорился с одноклубником Мауро Икарди, с которым больше не хочет играть в одной команде. Месси рассчитывает, что "ПСЖ" сможет обменять Мауро на Агуэро.

Напомним, прошлым летом Агуэро перешел в "Барселону", но так и не сыграл с Месси, ведь у него закончился контракт.

В текущем сезоне Икарди провел 11 игр, в которых забил три гола. В свою очередь, Агуэро сыграл лишь один официальный матч за "Барселону".

Фото Getty Images