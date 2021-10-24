Доктор Комаровский назвал лучшие виды спорта для детей

Врач посоветовал детям заниматься видами спорта, которые подразумевают игру через сетку.

О пользе спорта знают все, и лучше всего прививать любовь с самого детства. Лучшим примером в данном случае послужит пример родителей. Но главное не переусердствовать, иначе ваш ребенок вместо интереса будет проявлять сопротивление и в худшем случае вообще откажется заниматься, передает lenta.ua.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие виды спорта для детей считаются самыми полезными. Секции, на которые родителям следует обратить внимание, он перечислил в своем Instagram.

В число самых полезных он включил легкую атлетику, плавание, а также другие неконтактные игровые занятия.

«Игра - круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе», - пояснил Комаровский.

Врач также посоветовал детям заниматься видами спорта, которые подразумевают игру через сетку. К ним относятся теннис и волейбол. По его словам, если ребенок раз в неделю играет в теннис и плавает, «то это просто прекрасно».