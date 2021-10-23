Рекордное количество украинцев привились от COVID-19 за последние сутки

За сутки 22 октября в Украине 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Это рекордное количество с начала эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава, за последние сутки одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.