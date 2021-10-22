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Актор Алек Болдуін застрелив на зйомках жінку: що відомо

  188   0 22.10.2021, 07:49 | Новости, Культура
Актор Алек Болдуін застрелив на зйомках жінку: що відомо

Алек Болдуїн випадково застрелив на зйомках оператора / фото REUTERS

Актор Алек Болдуін випадково поранив на зйомках двох осіб, одна з яких померла.

Про це, посилаючись на дані поліції, повідомляє телеканал KRQE, інформує УНІАН.

Як повідомляється, фатальний постріл актор зробив з гвинтівки.

Управління шерифа повідомляє, що Болдуїн застрелив оператора, 42-річну Галину Хатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. Невідомо, що сталося, але постраждали дві людини.

Інший потерпілий, 48-річний режисер Джоел Соуса, знаходиться на лікуванні у критичному стані.

Як повідомляється, представник кіновиробничої компанії повідомив, що інцидент на знімальному майданчику стався в результаті нещасного випадку, пов'язаного з осічкою гвинтівки.

На цей час ніяких звинувачень не пред'явлено.

За даними The Hollywood Reporter, у фільмі також знімалися Френсіс Фішер, Дженсен Еклз і Тревіс Фіммел.

Болдуін грає сумнозвісного злочинця Харланда Раста. За сюжетом, коли його онука визнають винним у випадковому вбивстві та засуджують до повішення, Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його з в'язниці. 

УНІАН

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