Коли Київ перейде у "червону" зону карантину та як буде працювати транспорт – прозноз КМДА

На цей час у столиці "червоному" рівню епіднебезпеки відповідає один з показників.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) прогнозують, що столиця перейде у "червону" зону карантину не раніше наступного тижня.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише інформує UAINFO.org.

За словами чиновника, на цей час у Києві "червоній" зоні відповідає один з показників – за рівнем госпіталізації пацієнтів.

"Це видно зі статистики від Міністерства охорони здоров'я. Також показник завантаженості ліжок з киснем на сьогодні становить 63% з 65%. Для переходу у "червоний" рівень два індикатори повинні перевищувати норму три дні поспіль", – зазначив Поворозник.

Він припускає, що вже наступного тижня Київ може "почервоніти", якщо показники продовжать погіршуватися: "Це точно буде не швидше, ніж у понеділок - вівторок, якщо за показником завантаженості ліжок з киснем ми перетнемо кордон в 65%. Найімовірніше, це буде наступного тижня".

Транспорт працюватиме у звичайному режимі.

"Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати в звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо кращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, в тому числі й світовій практиці", - заявив чиновник.