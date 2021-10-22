Полиции Украины запретили останавливать водителей "для профилактики"

Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины (ААТИУ) сообщает, что полицейским запретили останавливать автомобили для «профилактики».

В ведомстве ссылаются на решение суда, которое признает такие действия со стороны инспекторов, неправомерными, информирует UAINFO.org.

Суд рассматривал дело в котором истец оспаривал причину «профилактической остановки». Полицейские остановили его автомобиль и потребовали предъявить документы. На вопрос о причине остановки он получил ответ: «профилактические меры».

Водитель отметил, что такая причина остановки отсутствует в законодательстве и отказался показать документы. За это автомобилисты выписали штраф по ч1.ст.126КУпАП в размере 425 гривен. Водитель был не согласен с таким решением и подал в суд.

В ходе рассмотрения дела суд проанализировал перечень оснований для остановки транспортных средств, которые прописаны в ст.35 Закона «О Национальной полиции». Выяснилось, что в документе нет такой причины для остановки как «профилактика». Это означает, что действия офицеров являются неправомерными и нарушающими права автомобилиста.

Суд отменил штраф и отметил, что за подобные действий самого инспектора могут привлечь к ответственности.