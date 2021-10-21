Жарт на мільйон: бойкот бренду Yaro через "анекдот" – це прецедент. Чим завершились інші скандали?

Жарт Юлії Прівалової про "бандерівців" може коштувати їй мільйони. Мережі масово знімають бренд з продажу

Українські рітейлери масово знімають з продажу товари бренду Yaro. Все через сумнівний жарт та фото з Москви його власниці Юлії Прівалової, пише Олександр Мясіщєв для Ліга.Бізнес.

Yaro - це бренд натуральних солодощів та комплексів корисного харчування. Власниця бренду - Юлія Прівалова. Вона - дружина Данила Прівалова, сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса та сестра депутата від Слуги народу Володимира Козака, свідчать дані PEP.

Згідно з даними держреєстру Мін'юсту, вона володіє компаніями Фул лайф і Слоу Фудс. За 2020 рік остання отримала 21,4 млн грн доходу і 122 000 грн прибутку.

Через скандал від продажу товарів Yaro вже відмовилися деякі з партнерів. Розповідаємо про "жарт" Прівалової та його наслідки, а також згадуємо інші скандали, коли представники бізнесу дозволяли собі нешанобливе ставлення до українців.

Що відомо про скандал з Yaro

Скандал розпочався із публікації в Instagram Прівалової фото з Червоної площі у Москві, яке вона опублікувала 11 жовтня. У відповідь на звинувачення в сепаратизмі Прівалова відповіла "анекдотом", який висміює "бандерівців". Скриншот посту опублікував активіст Сергій Стерненко.

Пізніше Прівалова видалила пост. Вона також заявила, що не хотіла когось образити цим анекдотом, а ситуацію вирвали з контексту.

Але пізно. Продавати продукцію бренду вже відмовились маркетплейс Rozetka, мережа Сільпо, магазин Winestore та столична мережа кав'ярень Idealist, повідомив Стерненко.

Наразі це найжорсткіша реакція суспільства і самого бізнесу на подібні історії.

Ось ще три випадки, коли через соцмережі відомі бренди критикували та звинувачували в українофобії.

Хлібний чи все ж таки Хлебный

Ресторатори Дмитро Заходякін та Аліна Косічкіна запустили мережу кав'ярень-пекарень у вересні 2018 року. Зараз у Києві мережа налічує 16 закладів. Від моменту запуску мережа мала назву "Хлебный". Саме російська назва фігурувала на меню та при вході до закладу.

Вже через місяць після запуску в Instagram мережі з'явився пост, у якому заклад пояснив, чому використовується російська назва. Зробили це від імені продукції - хліба. Тоді в Хлібному заявили, що їхній хліб - особливий, бо "спілкується" російською і залишається собою.

"Я український хліб і я розмовляю російською. Але ви ж не стали мене від цього менше любити? Ви просто приймаєте мене таким, який я є. І будь-якою мовою світу це називається любов, різниця тільки в тому, літерами якого алфавіту ви цю любов висловите", - йшлося у публікації.

Публікація отримала десятки негативних коментарів, зокрема звинувачення в українофобії.

Чим закінчилося

В січні 2021 року повністю набув чинності закон про мову, який зобов'язує надавати послуги українською мовою.

Зараз у закладах "Хлебный" використовуються вивіски "Хлбнй" або "Хлібний", свідчать дані Google Maps за останній місяць. Меню та плакати закладу написано українською, як і стартова сторінка його сайту.

Свій Instagram мережа й надалі веде виключно російською.

Скандал із менеджером Fozzy

27 червня активіст Стерненко опублікував скриншоти з Instagram та Twitter маркетинг-директора одного зі стартапів Fozzy Group В'ячеслава Баранського.

У дописах Баранський підтримував виступ у Києві російського репера Басти (Василь Вакуленко). Позицію проти виступу Басти він називав "сільською тупістю". Баранський також нецензурно висловлювався про носіння вишиванок і висміяв народну пісню "Пливе кача".

Чим закінчилося

Через п'ять годин після допису Стерненка, у Fozzy заявили, що вивчать обставини ситуації. Там додали, що розуміють обурення користувачів та не поділяють погляди Баранського. Уже 29 червня Баранського звільнили.

"Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group. Наші принципи залишаються непохитними, ми продовжуємо працювати для розвитку України і добробуту суспільства загалом", - заявили у Fozzy.

Danone і Пореченков

У червні 2020-го російський підрозділ продовольчої компанії Danone (Франція) запустив рекламну кампанію своїх йогуртів з російським актором Михайлом Пореченковим. Про це тоді повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

Сам Пореченков у 2014 році стріляв по українських позиціях у районі Донецького аеропорту та підтримав окупацію Криму. Він також перебуває у розшуку СБУ за підозрою у скоєнні теракту або погрози його вчинення.

Після цього під публікаціями Danone користувачі закликали бойкотувати продукцію компанії.В українському підрозділі Danone пояснювали, що не можуть вплинути на ситуацію, бо офіси Danone у різних країнах працюють незалежно.

Чим закінчилося

Вже наступного дня у Danone вирішили згорнути рекламну кампанію за участі Пореченкова, повідомив посол Шамшур з посиланням на генсекретаря Danone.

Олександр МЯСІЩЄВ, Ліга.Бізнес