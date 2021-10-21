Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:30

Частина українців залишаться без субсидії: кого це стосуватиметься

18:01

Жарт на мільйон: бойкот бренду Yaro через "анекдот" – це прецедент. Чим завершились інші скандали?

17:04

Перший день COVID-обмежень у поїздах: як перевіряють пасажирів на вокзалі в Києві (фоторепортаж)

16:01

The Times: Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків

15:07

Радуцький: У "Слузі народу" є депутати, які вважають, що вакцинація – це "чіпізація", й коронавірусу не існує

14:27

Рейтинг "Слуги народа" падает. Избиратели демонстрируют, что действиями власти недовольны, и считают ее ничем не лучше предыдущей – Бортник

14:01

Больницы переполнены, мест для госпитализации нет: в Харькове в разгар пандемии даст концерт "Вечерний Квартал"

13:02

Лучше поздно, чем никогда: через 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

12:00

Господа свежепривившиеся в огромных очередях за последние три дня! Вы уже не беспокоитесь по поводу Гейтса, мирового заговора, видоизмененного ДНК и бесплодия? – Ян Валетов

11:00

Бутусов: Рейтинг Зеленского за половину срока полномочий упал на 48%, рейтинг Порошенко за такой же период – на 42%

10:33

Острів Барбадос, що вийшов з-під влади британської корони, обрав першого президента

10:01

Жахлива статистика: за добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

09:01

Сериал о психопате "Ты" обогнал "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix

08:06

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

06:55

Граница Германии с Польшей под угрозой коллапса из-за волны мигрантов, посылаемых Беларусью — The Times

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Частина українців залишаться без субсидії: кого це стосуватиметься

  5   0 21.10.2021, 18:30 | Новости, Общество
Частина українців залишаться без субсидії: кого це стосуватиметься

Субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості / фото : УНІАН, Володимир Гонтар

Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, можуть отримати субсидію за певних умов.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, інформує УНІАН.

"Згідно із законодавством, житлова субсидія не призначається при наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився, і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн)", - йдеться в повідомленні. 

Водночас житлова субсидія призначається у разі наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. З питання укладення зазначеного договору споживачам необхідно звертатися до постачальників відповідних комунальних послуг.

При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону. 

"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави оплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - закликали в Міністерстві.

УНІАН

Лента статей

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (516)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]