Частина українців залишаться без субсидії: кого це стосуватиметься

Субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості / фото : УНІАН, Володимир Гонтар

Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, можуть отримати субсидію за певних умов.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, інформує УНІАН.

"Згідно із законодавством, житлова субсидія не призначається при наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився, і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн)", - йдеться в повідомленні.

Водночас житлова субсидія призначається у разі наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. З питання укладення зазначеного договору споживачам необхідно звертатися до постачальників відповідних комунальних послуг.

При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави оплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - закликали в Міністерстві.

УНІАН