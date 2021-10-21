Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:07

Радуцький: У "Слузі народу" є депутати, які вважають, що вакцинація – це "чіпізація", й коронавірусу не існує

14:27

Рейтинг "Слуги народа" падает. Избиратели демонстрируют, что действиями власти недовольны, и считают ее ничем не лучше предыдущей – Бортник

14:01

Больницы переполнены, мест для госпитализации нет: в Харькове в разгар пандемии даст концерт "Вечерний Квартал"

13:02

Лучше поздно, чем никогда: через 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

12:00

Господа свежепривившиеся в огромных очередях за последние три дня! Вы уже не беспокоитесь по поводу Гейтса, мирового заговора, видоизмененного ДНК и бесплодия? – Ян Валетов

11:00

Бутусов: Рейтинг Зеленского за половину срока полномочий упал на 48%, рейтинг Порошенко за такой же период – на 42%

10:33

Острів Барбадос, що вийшов з-під влади британської корони, обрав першого президента

10:01

Жахлива статистика: за добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

09:01

Сериал о психопате "Ты" обогнал "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix

08:06

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

06:55

Граница Германии с Польшей под угрозой коллапса из-за волны мигрантов, посылаемых Беларусью — The Times

22:45

Что происходит с курсом доллара и что делать украинцам

21:52

Палаючі авто, загибель трьох осіб: затримано можливого винуватця масштабної ДТП на Одещині

20:00

Ученые нашли способ "заставить" иммунитет атаковать раковые клетки

19:00

"Секретные материалы" рассказали о новой 19-летней любовнице Путина

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Лучше поздно, чем никогда: через 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

  6   0 21.10.2021, 13:02 | Новости, Общество
Лучше поздно, чем никогда: через 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

На месте смертельной дорожной аварии в Харькове устанавливают металлические столбики - если бы это сделали вовремя, жизни шестерых человек удалось бы спасти.

Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНИАН.

Столбики начали обустраивать на улице Сумской - именно здесь четыре года на перекрестке водитель Lexus Елена Зайцева проехала на красный свет светофора с превышением скорости, врезалась в другое авто и сбила группу пешеходов.

Установку столбиков должны завершить к концу дня, утверждают дорожные рабочие. Однако сколько именно их должно быть, в также какая организация или служба за это отвечает, осталось неизвестным. Между тем дорога, где работают рабочие, была частично и временно перекрыта.

УНИАН

Лента статей

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (513)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]