Лучше поздно, чем никогда: через 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

На месте смертельной дорожной аварии в Харькове устанавливают металлические столбики - если бы это сделали вовремя, жизни шестерых человек удалось бы спасти.

Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНИАН.

Столбики начали обустраивать на улице Сумской - именно здесь четыре года на перекрестке водитель Lexus Елена Зайцева проехала на красный свет светофора с превышением скорости, врезалась в другое авто и сбила группу пешеходов.

Установку столбиков должны завершить к концу дня, утверждают дорожные рабочие. Однако сколько именно их должно быть, в также какая организация или служба за это отвечает, осталось неизвестным. Между тем дорога, где работают рабочие, была частично и временно перекрыта.

УНИАН