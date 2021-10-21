Господа свежепривившиеся в огромных очередях за последние три дня! Вы уже не беспокоитесь по поводу Гейтса, мирового заговора, видоизмененного ДНК и бесплодия? – Ян Валетов

"У многих моих друзей и единомышленников в блоге одни и те же вопросы: Господа свежепривившиеся в огромных очередях за последние три дня! А что мешало вам это сделать раньше? Без очередей, ажиотажа, риска заразиться? Без угрозы отпуска без содержания? Недопуска в ТРЦ? На транспорт?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org.

"Что поменялось? Мировоззрение? 5G-фобия? Уже не беспокоитесь по поводу Гейтса, Маска, мирового заговора и видоизмененного ДНК? Бесплодие не страшит?

Почему до того, как был выписан волшебный пендель, вы не слушали ни уговоры, ни аргументы, ни похоронные марши на многочисленных похоронах антиваксов?

Честно говоря, вспоминается старый анекдот про француза, американца и советского гражданина, которым поручили за большие деньги научить кота есть горчицу.

Француз неделю уговаривал кота, брал его лаской. Но кот не ел ни в какую.

Американец неделю пытался накормить кота силой - кот не ел и царапался.

А советский гражданин почесал в затылке и намазал горчицей коту под хвостом. Кот с безумными глазами и криками принялся слизывать намазанное с интимных мест.

- Любуйтесь, - сказал настоящий советский гражданин, ухмыляясь. - Видели, как жрет? Добровольно и с песней!

Анекдот, в общем-то, не про кота и горчицу, а про советскую логику, восприятие проблемы и ее решения советскими людьми.

У нас нельзя объяснить или уговорить. Неважно, что будет предметом уговоров или обсуждения - мед, повидло или горчица. Нас сложно заставить. Нас можно только вынудить. Поставить в условия, когда другого выхода нет. Или когда другой выход очевидно еще хуже предлагаемого. И вот тогда - добровольно и с песней!

Советского Союза давно нет, а приемы убеждения эффективны по сию пору. Потому что, несмотря на заявления о инакости и непохожести нас - удивительных, свободолюбивых и информированных - на "совков", большинство будет нести клеймо советского человека до конца жизни. Даже если СССР по возрасту и не застал.

Я не скажу, что в восторге от метода включения головного мозга, но мне определенно нравятся результаты. И я не удивляюсь и не задаю вопросов: почему не двумя месяцами раньше?", - завершает Валетов.