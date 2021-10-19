Коли у Києві включать опалення? У Кличка назвали точну дату

Заступник голови КМДА Пантелеєв зазначив, що раніше підключити опалення можна за заявкою будинкових громад, пише ТСН.

У житлові будинки Києва тепла мають подавати після того, як середньодобова температура буде нижчою за 8°C три доби поспіль. Тепер стала відома точна дата появи тепла у помешканнях киян.

Водночас опалення вже включили у школах, дитсадках та лікарнях.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, опалення в Києві включать у суботу, 23 жовтня. Про це він повідомив у коментарі "Великому Києву".

Водночас Пантелеєв зазначив, що раніше підключити опалення можна за заявкою будинкових громад. "Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу до теплопостачальної компанії - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори", - пояснив столичний чиновник.