Фото: wtatennis.com Українка Калініна вибила росіянку з Кубка Кремля

Ангеліна Калініна останньою з українок стартувала в основній сітці турніру WTA250 в Москві.

Даяна Ястремська свій матч першого кола програла, а Леся Цуренко - виграла, інформує Фокус.

Калініна в першому раунді отримала в суперники колишню переможницю турніру, 28-у ракетку світового рейтингу Дарину Касаткіну. Це була друга зустріч у кар'єрі тенісисток - першу в 2015 році виграла росіянка.

Цього разу, в Москві, найсильнішою виявилася Калініна. Вона менше ніж за 90 хвилин розібралася з Касаткіною, програвши їй всього п'ять геймів - 6:2, 6:3.

Українка реалізувала вісім брейкпоїнтів, програла чотири свої подачі (тобто Касаткіна виграла лише один гейм у матчі на своїй подачі). Усього за гру Калініна здійснила 24 віннери.