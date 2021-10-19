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Українка Калініна вибила росіянку з Кубка Кремля

  13   0 19.10.2021, 13:00 | Новости, Спорт
Українка Калініна вибила росіянку з Кубка Кремля

Фото: wtatennis.com Українка Калініна вибила росіянку з Кубка Кремля

Ангеліна Калініна останньою з українок стартувала в основній сітці турніру WTA250 в Москві. 

Даяна Ястремська свій матч першого кола програла, а Леся Цуренко - виграла, інформує Фокус.

Калініна в першому раунді отримала в суперники колишню переможницю турніру, 28-у ракетку світового рейтингу Дарину Касаткіну. Це була друга зустріч у кар'єрі тенісисток - першу в 2015 році виграла росіянка.

Цього разу, в Москві, найсильнішою виявилася Калініна. Вона менше ніж за 90 хвилин розібралася з Касаткіною, програвши їй всього п'ять геймів - 6:2, 6:3.

Українка реалізувала вісім брейкпоїнтів, програла чотири свої подачі (тобто Касаткіна виграла лише один гейм у матчі на своїй подачі). Усього за гру Калініна здійснила 24 віннери.

 

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