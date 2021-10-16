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Темпы возросли. Еще почти 150 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19

  8   0 16.10.2021, 10:07 | Новости, Общество
Темпы возросли. Еще почти 150 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19

В Украине за минувшие сутки было сделано 148 438 прививок против коронавируса. Что больше чем в четыре раза по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 79 580 человека, полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 68 858.

Так, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 873 769 человек.

Из которых получили одну дозу - 7 873 767 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 433 791.

В общем количестве в стране проведено 14 307 558 прививок.

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