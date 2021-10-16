Защитник "Арсенала" признался в том, что не любит смотреть футбол

Игрок хочет отдохнуть от своей работы.

Центрбек "Арсенала" Бен Уайт заявил, что не любит смотреть футбол.

"Футбол - это весьма напряженно. Каждый день необходимо выкладываться на максимум. Все, чего я хочу, приходя домой - не думать о футболе, чтобы утром прийти на тренировку свежим и снова отдать все силы.

Я смотрю на свою игру, чтобы проводить анализ. Я смотрю матчи сборной Англии. Но я всегда чем-то занят. Я не сажусь перед телевизором, чтобы просто посмотреть матч.

Я не смотрел футбол, когда был младше, и не делаю этого до сих пор. Я просто любил эту игру и постоянно играл в нее, но не смотрел.

Поэтому я не так много знаю о предыдущих поколениях, но я знаю, что Вийера был очень хорошим игроком. Однако я не знаю деталей", - сказал Уайт в интервью Sky Sports.

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