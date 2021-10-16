В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух человек

Прибор драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя грузовика MAN.

В Оболонском районе Киева водитель грузовика сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры. Пострадавшие госпитализированы. Об этом накануне вечером сообщило столичное управление Нацполиции.

"Водитель грузовика MAN в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст.286-1 УК Украины). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.