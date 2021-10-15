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Сезон божоле нуво: почему это вино так популярно?

  7   0 15.10.2021, 20:01 | Новости, Общество
Сезон божоле нуво: почему это вино так популярно?

У производителей французского вина из региона Божоле (Бургундия) есть несколько новостей для любителей знаменитого напитка. Главная из них: традиционный праздник божоле нуво, как и положено, состоится в третий четверг ноября.

То есть 18 ноября. Без преувеличения, это самый известный в мире праздник вина нового урожая. На него съезжаются французы со всй страны и туристы со всего мира. Во время грандиозного пиршества толпа скандирует коронную фразу: «Le Beaujolais est arrivé!». Что означает: «Божоле прибыло!», пишет Вокруг света.

Фото: Depositphotos

Божоле нуво (фр. Beaujolais nouveau: «новое божоле») - это вид молодого французского вина, который производят из винограда сорта гамэ. Оно поступает в продажу сразу после окончания ферментации: через 6 недель после сбора урожая. 

Из пурпурно-фиолетового винограда сорта гамэ получается красное и розовое вино, известное своим необычным фруктовым вкусом. Любители божоле нуво отличают напиток от других по доминирующим нотам вишни, клубники, смородины, а также едва уловимым карамельному и банановому оттенкам. Но это вино должно быть молодым. Так как все выше перечисленные вкусовые особенности со временем исчезают. А еще перед употреблением вино необходимо охлаждать хотя бы до 13 градусов Цельсия.

В этом году потребителей божоле нуво ждет некоторое разочарование. Едва собрав урожай винограда для этого вина, его производители сообщили о повышении цены готового продукта в среднем на 30 процентов, по сравнению с прошлым годом. Это объясняется в первую очередь тем, что виноградники в Божоле - одни из немногих во Франции, которые в этом году не пострадали от заморозков и пожаров.

Фото: Depositphotos

Следовательно, урожай винограда гамэ 2021 года - такой же, как обычно. Из него получится около 50 миллионов литров вина. Одну половину выпьют французы, а другая разойдется по миру. Кстати, самые большие фанаты (и крупные закупщики) божоле нуво живут в США, Японии и Австралии.

Когда и почему божоле нуво обрело популярность?

Интересно, что в регионе, кроме божоле нуво, делают еще 11 известных вин. Однако отдельный праздник придумали только для этого.

Историки виноделия связывают всплеск популярности божоле нуво во второй половине ХХ века с тем, что раньше в питейных заведениях не разрешали продажу молодых вин. Запрет отменили в ноябре 1951 г. Производители божоле нуво сориентировались быстрее конкурентов. Вскоре это вино реками полилось в лучших заведениях Парижа и других городов.

Чрезвычайно модным божоле нуво стало в 1980-х годах.

Популярность этого вина связывают также с особой технологией изготовления. Виноград, выдержанный неделю в огромных чанах, бродит всего месяц. Затем едва созревшее вино разливают в бутылки и отправляют потребителям. В божоле нуво практически нет танинов. Содержание в нем алкоголя - 11 градусов. Эти характеристики плюс характерный вкус напитка вознесли его на вершину славы.

Хотя скептики не устают повторять, что это вино незаслуженно расхвалено. Что божоле нуво - вовсе не аристократичный напиток, а простой, народный. И что срок его жизни чересчур короткий. 

По материалам Vitisphere и Uwines

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