В Харькове сообщили о минировании семи больниц и супермаркета

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Правоохранители проверяют сообщение о минировании семи медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает полиции Харьковской области.

"В полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.